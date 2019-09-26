İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Cumartesi akşamı Galatasaray'ın sahasında oynanacak olan dev maça Türkiye'nin en tecrübeli hakemi olan Cüneyt Çakır atandı. Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi...

26.09.2019 10:35 - Son Güncelleme: 26.09.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





