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İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Cumartesi akşamı Galatasaray'ın sahasında oynanacak olan dev maça Türkiye'nin en tecrübeli hakemi olan Cüneyt Çakır atandı. Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi...

26.09.2019 10:35 - Son Güncelleme: 26.09.2019 10:38
İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.

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