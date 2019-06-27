Galatasaray'dan flaş transfer! İmzaya geliyor
Sezonu şampiyon kapatan ve yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray teknik patron Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriç'te imzaya çok yakın. Uygulanacak olan yabancı kuralı için yerli isimlere yönelen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sonra ulaştı...
27.06.2019 19:39
- Son Güncelleme: 27.06.2019 19:40
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