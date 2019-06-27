Galatasaray'dan flaş transfer! İmzaya geliyor

Yapılacak takviyelerin yanında bekleneni veremeyen isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar da sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş gibi isimlerle sözleşme yenilenmeyecek gibi görünüyor.