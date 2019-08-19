Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep maçıyla 2019-20 sezonuna merhaba diyecek. Sezon öncesi birçok futbolcu ile yollarını ayırıp, bu isimlerin yerlerine Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu gibi isimleri getiren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal maç kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

19.08.2019 14:38 - Son Güncelleme: 19.08.2019 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





