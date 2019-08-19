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Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep maçıyla 2019-20 sezonuna merhaba diyecek. Sezon öncesi birçok futbolcu ile yollarını ayırıp, bu isimlerin yerlerine Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu gibi isimleri getiren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal maç kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

19.08.2019 14:38 - Son Güncelleme: 19.08.2019 14:39
Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçı 11'i...

Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

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