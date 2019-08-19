Falcao'dan Monacolu yetkililere cevap: Ben artık Galatasaraylıyım!
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan ve sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşma sağlayan Kolombiyalı golcü Falcao, Monacolu yetkililere rest çekti. Takımının Metz ile oynadığı maçta "Ben artık Galatasaraylıyım" diyerek oynamayı reddeden Falcao'nun bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın kesin anlaşma sağladığı Radamel Falcao'nun önceki gün Metz maçında oynamamasının sebebi ortaya çıktı. Monaco Kulübü, takımla birlikte Metz deplasmanına gitmesine rağmen son anda kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldız için, "Sakatlığı var" açıklamasını yapmıştı. Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.
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Radamel Falcao'nun, kendisini Metz karşısında ilk 11'de oynatmak isteyen kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Leonardo Jardim'e, "Ben artık Galatasaray'ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp kendimi riske atmak istemiyorum." dediği, bunun üzerine tecrübeli oyuncunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.