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Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 3 golle öne geçen sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu 5-0 getirdi ve rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada üç puanı hanesine yazdırdı.

19.08.2019 21:54 - Son Güncelleme: 19.08.2019 22:19
Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 4-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.

Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 4-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Bu sonuçla Süper Lig'de ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, büyük bir özlemi de gidermiş oldu.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.

Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 4-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.

Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 4-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan'da ilk 11'de yer aldı.

Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 4-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)

Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.

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