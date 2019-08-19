Kanarya farklı başladı | Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 3 golle öne geçen sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu 5-0 getirdi ve rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada üç puanı hanesine yazdırdı.
19.08.2019 21:54
- Son Güncelleme: 19.08.2019 22:19
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.
Bu sonuçla Süper Lig'de ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, büyük bir özlemi de gidermiş oldu.
Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.
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