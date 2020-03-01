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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükselten ve deplasmanda Fenerbahçe'yi devirerek rakibine şampiyonluk yarışında ağır yara veren Galatasaray, ligin 24. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı cephe tüm biletlerin satıldığını açıklarken, Galatasaray'da Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki 11'i...

01.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 01.03.2020 10:38
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

Süper Lig'in ikinci devresine yaptığı çıkış ile damga vuran Galatasaray, bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 7 maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu seriyi Başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyor.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etti. Özellikle 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyet taraftarları coştururken Gençlerbirliği maçı için özel hazırlıklar yapılıyor.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basmanın planlarını yapıyor. Ayrıca tezahüratlar ve açılacak pankartlarla da hem takıma destek verilecek hem de Fenerbahçe'ye gönderme yapılacak.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

Üst üste 8. galibiyetine imza atarak zirve iddiası ortaya koymak isteyen Galatasaray, ayrıca ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği'nden rövanşı da almak istiyor. Bu arada Gençlerbirliği de geçen hafta Ankaragücü'nü yenerek Başkent derbisini almıştı.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...

FEGHOULI VE ADEM SINIRDA
Gençlerbirliği maçı öncesi Adem Büyük ile Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında... İki oyuncu sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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