Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i...
Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükselten ve deplasmanda Fenerbahçe'yi devirerek rakibine şampiyonluk yarışında ağır yara veren Galatasaray, ligin 24. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı cephe tüm biletlerin satıldığını açıklarken, Galatasaray'da Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki 11'i...
01.03.2020 10:38
- Son Güncelleme: 01.03.2020 10:38
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