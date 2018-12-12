Ersun Yanal Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Ersun Yanal ile sözleşme imzalıyor. Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak 15 hafta sonunda düşme potasında bulunan sarı lacivertli ekip tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği şartları kabul eden Ersun Yanal'ın birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki detaylar...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:15:53 Güncelleme: 09:16:37
Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la her konuda anlaşma sağlandı.

Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen sarı lacivertlilerde ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor.

Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

1.5 YILLIK ANLAŞMA
Dün ve bugün iki kez bir araya gelen başkan Ali Koç ile Ersun Yanal her konuda anlaşma sağladı.

Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardıkları öğrenildi. Resmi açıklamanın çok yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Ajansspor'un haberine göre; Yanal'ın yıllık ücreti Türk Lirası üzerinden ödenecek.

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