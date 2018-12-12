Ersun Yanal Fenerbahçeye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Ersun Yanal ile sözleşme imzalıyor. Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak 15 hafta sonunda düşme potasında bulunan sarı lacivertli ekip tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği şartları kabul eden Ersun Yanal'ın birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki detaylar...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:15:53 Güncelleme: 09:16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





