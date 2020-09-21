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Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri...
Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri...
Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasının kapanış maçında evinde Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu maçta sahadan galibiyetle ayrılarak Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i belirledi. Bulut'un Çaykur Rizespor maçı kadrosuna göre değişikliklere giderek yeni isimlere forma vereceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Hatayspor 11'leri...
21.09.2020 09:54
- Son Güncelleme: 21.09.2020 09:54
Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.
YENİLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR
Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.
İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.