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Sergen Yalçın'ın transfer listesindeydi! Şoke eden cevap: "Gelmek istiyorum ama..."
Sergen Yalçın'ın transfer listesindeydi! Şoke eden cevap: "Gelmek istiyorum ama..."
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı başlamak isteyen Beşiktaş, transfer listesine çok önemli isimleri dahil etmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler ile görüşmeler devam ederken yıldız isimden gelen cevap şoke etti. İşte detaylar...
21.09.2020 16:28
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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybedilen iki puan sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar özellikle sağ kanat ve forvete öncelik verirken yurt içi ve dışından birçok isimle temas kuruldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre bunlardan öne çıkansa, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da listesinde yer alan sağ kanat Jose Callejon...
Bir dönem Real Madrid'de oynayan, geçen sezonu Napoli'de geçiren ve şu anda serbest olan 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaşlı yöneticilere "Türkiye'ye gelmek istiyorum ama imza parası hariç yıllık 3.5 milyon Euro garanti para isterim" dedi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ise İspanyol futbolcuya, kulüp içi dengeleri bozmak istemediklerini ve belirledikleri bir tavan taban ücret bulunduğunu, indirim yapması halinde kendisini kadroya katabileceklerini söyledi.
Beşiktaş yönetiminin önerdiği teklifi değerlendireceğini belirten Jose Callejon iki gün içinde durumu ile ilgili haber vereceğini zira kendisi ile ilgilenen üç takım daha bulunduğunu belirtti.
Öte yandan yandan yabancı transferi için kontenjan açmak isteyen Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Isimat Mirin ve Douglas için BB Erzurumspor ve Hatayspor ile temaslarını sıklaştırdı.