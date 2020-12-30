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Sörloth'un menajerinden Galatasaraylıları heyecanlandıran teklif

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i adeta sallayan ve ardından rekor bir bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yaratmıştı. Norveçli menajerin geliş nedeni belli oldu. Yıldız ismin temsilcisinin Galatasaraylı yetkililer ile görüşerek bir futbolcu önerisinde bulunduğu öğrenildi.

30.12.2020 12:43 - Son Güncelleme: 30.12.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





