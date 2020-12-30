Sörloth'un menajerinden Galatasaraylıları heyecanlandıran teklif
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i adeta sallayan ve ardından rekor bir bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yaratmıştı. Norveçli menajerin geliş nedeni belli oldu. Yıldız ismin temsilcisinin Galatasaraylı yetkililer ile görüşerek bir futbolcu önerisinde bulunduğu öğrenildi.
30.12.2020 12:43
- Son Güncelleme: 30.12.2020 12:43
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi Leipzig'e transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yaratmıştı.
Almanya'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı ancak menajer Mike Kjolo'nun, elindeki diğer oyuncularla ilgili Süper Lig takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.
Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile bir araya geldiği ve AZ Alkmaar'da oynayan ön libero Hakon Evjen'i teklif ettiği ifade edildi.
Ancak Evjen'in şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...
Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı kaydedildi.