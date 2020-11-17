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Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı
Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı
Trabzonspor'un çiçeği burnunda hocası Abdullah Avcı, kadrodaki eksikleri tespit ederek yönetime bir rapor sundu. Bu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının başladığı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen bir orta sahayı ısrarla istediği öğrenildi.
17.11.2020 10:51
- Son Güncelleme: 17.11.2020 10:51
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bir yandan takımı toparlamak için antrenman seviyesini yükseltirken diğer yandan da ara transfer dönemi için listesini hazırlıyor.
Deneyimli teknik adam ilk etapta ön libero eksikliğini giderip ligin ikinci yarısına daha güçlü bir ekiple girmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlara başlayan bordo-mavili kulübe ön libero için flaş bir öneri geldi.
Menajerler, Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için kapıyı çaldı.
Avcı, Hollanda ekibinde forma giyen futbolcunun fiyatının araştırılmasını istedi. Bunun üzerine Karadeniz devinin kurmayları hemen harekete geçti.