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Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Trabzonspor'un çiçeği burnunda hocası Abdullah Avcı, kadrodaki eksikleri tespit ederek yönetime bir rapor sundu. Bu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının başladığı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen bir orta sahayı ısrarla istediği öğrenildi.

17.11.2020 10:51 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





