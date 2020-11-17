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Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Trabzonspor'un çiçeği burnunda hocası Abdullah Avcı, kadrodaki eksikleri tespit ederek yönetime bir rapor sundu. Bu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının başladığı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen bir orta sahayı ısrarla istediği öğrenildi.

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17.11.2020 10:51 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:51
Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bir yandan takımı toparlamak için antrenman seviyesini yükseltirken diğer yandan da ara transfer dönemi için listesini hazırlıyor.

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Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Deneyimli teknik adam ilk etapta ön libero eksikliğini giderip ligin ikinci yarısına daha güçlü bir ekiple girmek istiyor.

Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Bu doğrultuda arayışlara başlayan bordo-mavili kulübe ön libero için flaş bir öneri geldi.

Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Menajerler, Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için kapıyı çaldı.

Trabzonspor'a Hollandalı orta saha! Avcı istedi yönetim düğmeye bastı

Avcı, Hollanda ekibinde forma giyen futbolcunun fiyatının araştırılmasını istedi. Bunun üzerine Karadeniz devinin kurmayları hemen harekete geçti.

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