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Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a flaş talip! 4 maçta skor değiştiren yıldız isim için B planı (Son dakika BJK transfer haberi)
Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a flaş talip! 4 maçta skor değiştiren yıldız isim için B planı (Son dakika BJK transfer haberi)
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3 büyükleri arasında yer alan Beşiktaş'ın gözde golcüsü Vincent Aboubakar, 4 maçta skor değiştiren golleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kamerunlu golcünün dikkat çeken performansı sonrası flaş bir talibi çıktı.
21.01.2021 12:27
- Son Güncelleme: 21.01.2021 12:28
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, kiralık olarak forma giydiği dönemdeki performansına yakın bir çizgide ilerliyor.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlı taraftarları mutlu eden Kamerunlu yıldıza, sürpriz bir talip çıktı. İşte o gelişmenin ayrıntıları...
Fransız basınında Foot Sur7 adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Mostafa Mohamed'i isteyen Saint-Etienne, oyuncunun kulübü Zamalek'le anlaşma sağlayamamıştı.
Ancak teknik direktör Claude Puel'in ısrarla istediği 23 yaşındaki Mısırlı forvet, Saint-Etienne'de forma giymek istediğini kulüp yönetimine bildirmişti.
Bu transferden şu ana kadar bir sonuç alamayan Saint-Etienne, B planını belirledi.