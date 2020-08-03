Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...
Galatasaray'ın geri bıraktığımız sezonun başında Monaco'dan renklerine kattığı 34 yaşındaki Radamel Falcao beklentilerin çok çok altında kalmış, özellikle sürekli sakat olması taraftarın tepkisini çekmişti. Transfer döneminde pek çok kulüple adı geçen Falcao'nun, Türkiye'de kalmak istediği iddia edilmişti. Galatasaray'da 'yattığı yerden para kazandı' eleştirileri yapılan Kolombiyalı golcü Falcao'nun önemli bir gelirden olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
03.08.2020 11:00
- Son Güncelleme: 03.08.2020 11:00
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