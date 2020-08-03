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Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Galatasaray'ın geri bıraktığımız sezonun başında Monaco'dan renklerine kattığı 34 yaşındaki Radamel Falcao beklentilerin çok çok altında kalmış, özellikle sürekli sakat olması taraftarın tepkisini çekmişti. Transfer döneminde pek çok kulüple adı geçen Falcao'nun, Türkiye'de kalmak istediği iddia edilmişti. Galatasaray'da 'yattığı yerden para kazandı' eleştirileri yapılan Kolombiyalı golcü Falcao'nun önemli bir gelirden olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

03.08.2020 11:00 - Son Güncelleme: 03.08.2020 11:00
Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen ve yattığı yerden para almakla eleştirilen Falcao da oynamadığı için bonuslardan oldu ve önemli bir gelir kaybı yaşadı.

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Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Falcao, sadece 500 bin euro bonus alma hakkı elde etti. Kolombiyalı forvet oynamadığı için sadece lig bonusu olarak 1.1 milyon eurodan oldu.

Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığı için ise Falcao yine kaybetti.

Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Cim-Bom Falcao'nun oynadığı maçlarda kazansaydı, golcü futbolcu her maç için 35 bin euro daha alacaktı. Devler Ligi'nde 3 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Falcao, yer aldığı 3 maçta ise galibiyet göremedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Kolombiyalı'nın sözleşmesindeki madde...

Bu yüzden 105 bin eurodan daha oldu.

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