Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"
Son dakika spor haberleri | Önümüzdeki yıl şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Beşiktaş'ın yıldız ismi yönetimi arayarak Fenerbahçe'ye gideceğini açıkladı ve helallik istedi. İşte detaylar...
03.08.2020 10:34
- Son Güncelleme: 03.08.2020 10:34
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Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.
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