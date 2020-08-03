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Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"

Son dakika spor haberleri | Önümüzdeki yıl şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Beşiktaş'ın yıldız ismi yönetimi arayarak Fenerbahçe'ye gideceğini açıkladı ve helallik istedi. İşte detaylar...

03.08.2020 10:34 - Son Güncelleme: 03.08.2020 10:34
Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyorum

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül son kararını verdi.

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Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyorum

HERKES MERAK EDİYORDU
Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği transferde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş yönetimini aradı ve bizzat kararını iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyorum

Fenerbahçe'de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyorum

HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızı açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyorum

İMZALAR ARKA ARKAYA
Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

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