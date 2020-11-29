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Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oluyor. Ligin 4 büyüklerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu'nda karşı karşıya geliyor. Yaptığı transferlerle sezon öncesi adından söz ettiren Fenerbahçe evinde hata yapmak istemezken, son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Beşiktaş 3 puanı mutlak hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin de nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri.

29.11.2020 11:38 - Son Güncelleme: 29.11.2020 11:39
Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler ezeli rakibini yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

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Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.

Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

SON PROVA YAPILDI
Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları geçmeyen kaleci Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta olan Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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