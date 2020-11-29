Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oluyor. Ligin 4 büyüklerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu'nda karşı karşıya geliyor. Yaptığı transferlerle sezon öncesi adından söz ettiren Fenerbahçe evinde hata yapmak istemezken, son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Beşiktaş 3 puanı mutlak hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin de nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri.
İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.