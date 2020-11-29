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Erol Bulut ile Sergen Yalçın'dan akıl oyunları! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oluyor. Ligin 4 büyüklerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu'nda karşı karşıya geliyor. Yaptığı transferlerle sezon öncesi adından söz ettiren Fenerbahçe evinde hata yapmak istemezken, son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Beşiktaş 3 puanı mutlak hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin de nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri.

29.11.2020 11:38 - Son Güncelleme: 29.11.2020 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





