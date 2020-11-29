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Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındagözler bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Derbi öncesi en çok tartışılan isim, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Beşiktaş cephesi Numanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığını öne sürerken, sarı-lacivertli ekip tarafından bu iddialar yalanlandı. Peki Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor? İşte cevabı...

29.11.2020 15:13 - Son Güncelleme: 29.11.2020 15:13
Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından kritik derbiye atanan Tugay Kaan Numanoğlu, haftanın en çok tartışılan ismi oldu. Beşiktaş cephesi hakemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çalışanı olduğunu iddia ederken, sarı lacivertli takım ise bu iddiaları yalanladı. Bu gelişmeler üzerine Numanoğlu'nun hangi takımlı olduğu konuşulmaya başlandı. İşte cevabı...

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Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

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ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

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