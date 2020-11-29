Türkiye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemini konuşuyor! Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından kritik derbiye atanan Tugay Kaan Numanoğlu, haftanın en çok tartışılan ismi oldu. Beşiktaş cephesi hakemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çalışanı olduğunu iddia ederken, sarı lacivertli takım ise bu iddiaları yalanladı. Bu gelişmeler üzerine Numanoğlu'nun hangi takımlı olduğu konuşulmaya başlandı. İşte cevabı...