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Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Sivasspor'a çok kritik 2 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da taraftarlar kötü futbola isyan ederken, Gedson Fernandes'in yetersiz futboluna da tepki gösterdi.

08.03.2021 09:46 - Son Güncelleme: 08.03.2021 09:46
Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü yenilgisi ile birlikte son iki haftada toplam 5 puan kaybederek ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş'ın iki puan gerisine düştü.

Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da bazı oyunculara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Ligde dün oynanan Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transfer Gedson Fernandes de bu eleştirilerden payını aldı.

Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu

Bazı taraftarlar, performasını yeterli görmediği 22 yaşındaki Portekizli yıldıza sert sözler sarf etti. İşte o yorumlar...

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