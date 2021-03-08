Galatasaraylı Gedson Fernandes taraftarları isyan ettirdi: Kimyamızı bozdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Sivasspor'a çok kritik 2 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da taraftarlar kötü futbola isyan ederken, Gedson Fernandes'in yetersiz futboluna da tepki gösterdi.
08.03.2021 09:46
- Son Güncelleme: 08.03.2021 09:46
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.
Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü yenilgisi ile birlikte son iki haftada toplam 5 puan kaybederek ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş'ın iki puan gerisine düştü.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da bazı oyunculara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Ligde dün oynanan Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transfer Gedson Fernandes de bu eleştirilerden payını aldı.
Bazı taraftarlar, performasını yeterli görmediği 22 yaşındaki Portekizli yıldıza sert sözler sarf etti. İşte o yorumlar...