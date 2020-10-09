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Erol Bulut 2 ismin biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü

Transfer sezonunun en hareketli ekibi olan Fenerbahçe, alternatifi bol bir kadro kurdu. Transfer sezonunda birçok isim ile sözleşme imzalanırken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Oluşan son kadro üzerinde yeni bir değerlendirme yapan teknik direktör Erol Bulut, 2 ismin daha biletin kesti. İşte Fenerbahçe'de yol ayrılığında olan iki yıldız...

09.10.2020 12:00 - Son Güncelleme: 09.10.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





