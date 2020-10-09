Erol Bulut 2 ismin biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Transfer sezonunun en hareketli ekibi olan Fenerbahçe, alternatifi bol bir kadro kurdu. Transfer sezonunda birçok isim ile sözleşme imzalanırken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Oluşan son kadro üzerinde yeni bir değerlendirme yapan teknik direktör Erol Bulut, 2 ismin daha biletin kesti. İşte Fenerbahçe'de yol ayrılığında olan iki yıldız...
09.10.2020 12:00
- Son Güncelleme: 09.10.2020 12:00
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması buna göre oluşturuldu ve birçok transfer yapıldı.
Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, yönetim yoğun mesai harcadı.
Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken birçok isimle yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti.
Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi.