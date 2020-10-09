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Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'da bir süre önce bir takım problemler yaşamıştı. Takımdan ayrılmaya karar veren ancak daha sonra kalan Lionel Messi, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tıpkı çağdaşı Cristiano Ronaldo gibi. Söylentilere göre Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Ancak bu jet daha önce gördüklerinizden biraz farklı olabilir.

09.10.2020 15:22 - Son Güncelleme: 09.10.2020 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





