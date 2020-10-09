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Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'da bir süre önce bir takım problemler yaşamıştı. Takımdan ayrılmaya karar veren ancak daha sonra kalan Lionel Messi, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tıpkı çağdaşı Cristiano Ronaldo gibi. Söylentilere göre Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Ancak bu jet daha önce gördüklerinizden biraz farklı olabilir.

09.10.2020 15:22 - Son Güncelleme: 09.10.2020 15:22
Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

Söylentilere göre Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı.

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Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

Basamaklarında en çok değer verdiği insanların isimleri yazıyor. Messi'nin jetindeki basamaklarda kendi ismi, eşi Antonellla ve üç çocuğu Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimleri bulunuyor.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

Sportbible adlı sitenin haberine göre; Bu lüks uçak Arjantinli bir şirket tarafından özel olarak yapılmış.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

2004 model Gulfstream V olan bu uçakta mutfak, 2 tane banyo ve 8 yatağa dönüşebilen 16 koltuk bulunuyor.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi zenginliği arşa çıkardı! Tam 12 Milyon Sterlin...

Messi bu uçağı direkt satın almak yerine kiralamış ve verdiği paranın karşılığını alıyor gibi gözüküyor.

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