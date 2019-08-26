Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile mücadele ederken, iki takımın futbolcuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut ve Konya'da yine çocukları önünde eşi tarafından öldürülen Tuba Erkol anısına maça üzerinde 'Son olsun kadın cinayetleri son bulsun' yazılı siyah pankart taşıyarak çıktı.