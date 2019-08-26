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Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk iki maçta galibiyet yüzü göremedi. Konyaspor karşısında son dakikada gelen gole engel olamayarak sahadan bir puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekipte tribünlerde de şoke eden bir gerginlik yaşandı. Falcao transferi nedeniyle hedef haline gelen Abdurrahim Albayrak, arkasında bulunan taraftarlarla tartıştı. İşte o anlar...

26.08.2019 10:13 - Son Güncelleme: 26.08.2019 10:13
Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Galatasaray, Denizlispor yenilgisinin ardından evinde taraftarının gücünü arkasına alarak 3 puan parolasıyla sahaya çıktı.

Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Galatasaray ve Konyasporlu futbolcular, Emine Bulut ve Tuba Erkol cinayetleri sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile mücadele ederken, iki takımın futbolcuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut ve Konya'da yine çocukları önünde eşi tarafından öldürülen Tuba Erkol anısına maça üzerinde 'Son olsun kadın cinayetleri son bulsun' yazılı siyah pankart taşıyarak çıktı.

Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başladı.

Galatasaray - Konyaspor maçında şoke eden gerginlik! Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar...

Taraftarlar da 'Kadına uzanan eller kırılsın' diye slogan atarken, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözünün pankartını astı.

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