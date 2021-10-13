GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim'den Mostafa Mohamed talebi
Süper Lig'de ilk 8 haftada 14 puan toplayan Galatasaray'da kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle takımın yıldızı olan ve sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed ile ilgili Fatih Terim'in yönetimden talepte bulunduğu ve Mısırlı yıldızın bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi.
13.10.2021 13:30
- Son Güncelleme: 13.10.2021 13:38
Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.
Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.
Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.