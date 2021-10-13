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Haberler Spor GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim'den Mostafa Mohamed talebi

GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim'den Mostafa Mohamed talebi

Süper Lig'de ilk 8 haftada 14 puan toplayan Galatasaray'da kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle takımın yıldızı olan ve sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed ile ilgili Fatih Terim'in yönetimden talepte bulunduğu ve Mısırlı yıldızın bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi.

13.10.2021 13:30 - Son Güncelleme: 13.10.2021 13:38
GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim’den Mostafa Mohamed talebi

Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim’den Mostafa Mohamed talebi

Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim’den Mostafa Mohamed talebi

Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim’den Mostafa Mohamed talebi

Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim’den Mostafa Mohamed talebi

Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı.

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