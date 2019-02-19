Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladı 'Şenol Hoca kölemiz değil'

Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa'da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?

Federasyonla ilgili ilgim yok. Ben aday değilim. Kimin aday olacağını da bilmiyorum.