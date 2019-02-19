Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladı 'Şenol Hoca kölemiz değil'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasarya derbisi, Şenol Güneş ile Milli Takım, TFF ve MHK hakkında pek çok konuya değinen Fikret Orman'ın açıklamaları çok konuşulacak cinsten. İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Satır başları şöyle:
"Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarih ve saati bize sorulmadı. Pazartesi oynanmasının sıkıntısı var mı? Biz ev sahibiyiz, bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe'yi aradım, sordum. Onların da haberi yok. Fenerbahçe'nin talebi olsaydı biz buna sıcak bakardık.
Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa'da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?
Federasyonla ilgili ilgim yok. Ben aday değilim. Kimin aday olacağını da bilmiyorum.
ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI
Şenol hocayla sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Mayıs ayında kongremiz var. Seçilirsem masaya otururuz. O gün konuşuruz. Şenol hocanın açıklamasından da duyduğum; federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Milli Takım hocası olmak da isteyebilir. Beşiktaş'ta 4 sene başarılı oldu. Gitmek isterse de sevgi ve saygıyla bakarım. Sezon sonuna kadar hocamızla devam edeceğiz.
'HEMEN ŞÖYLE OLDU, BÖYLE OLDU DİYEMEYİZ'
Yusuf Abi (Namoğlu) ile eskiden tanışırız. Görev süresince ona destek olmaya çalıştık. Kendi içerisinde çalışkandı ve iyi hizmetler yaptı. Teşekkür ederiz hizmetleri için. Sabri Hoca'yı da çok severiz. Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu var ekipte, kıymetli insanlar. Olaya vakıf.