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Haberler Spor CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye'den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye'den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

Son dakika spor haberleri | Küresel futbol ekonomisinin en temel taşlarından olan altyapı, birçok takım için milyonlarca euro gelir kapısı yaratıyor. Avrupa'da bazı ekipler altyapısıyla nam salarken, elde ettikleri gelirlerle takımlarını ayakta tutuyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) UEFA'ya üye olan 31 ligde 2022-2023 sezonunda en çok oyuncu yetiştiren kulüpleri açıkladı. Listede Türkiye'den hiçbir takım yer almadı. İşte Avrupa'nın en çok futbolcu yetiştiren takımları...

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
24.10.2022 15:38 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:41
CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye’den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

Küresel futbol ekonomisinde, kulüpleri ayakta tutan en önemli faktörler arasında futbolcu yetiştirme yer alıyor. Avrupa'da altyapısıyla nam salmış kulüpler, hem major takımlara oyuncu satarak hem de kendi takımlarını ayakta tutarak başarıya ulaşıyor.

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CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye’den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) UEFA'ya üye olan 31 ligde, 2022-2023 sezonunda en çok oyuncu yetiştiren kulüpleri açıkladı.

CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye’den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

Listede Türkiye liginin çok altında yer alan takımlar dikkat çekti. Ancak Süper Lig ya da TFF 1. Lig'den hiçbir kulüp listede yer almadı.

CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye’den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

Yapılan bu araştırma Türk futbolunda yaşanan altyapı problemini de birkez daha gözler önüne serdi.

CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye’den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?

İşte Avrupa'nın futbolcu yetiştirme fabrikaları:
Hajduk Split (Hırvatistan) 48 futbolcu

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