CIES açıkladı futbolcu fabrikası takımlar belli oldu! Listede Türkiye'den... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor var mı?
Son dakika spor haberleri | Küresel futbol ekonomisinin en temel taşlarından olan altyapı, birçok takım için milyonlarca euro gelir kapısı yaratıyor. Avrupa'da bazı ekipler altyapısıyla nam salarken, elde ettikleri gelirlerle takımlarını ayakta tutuyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) UEFA'ya üye olan 31 ligde 2022-2023 sezonunda en çok oyuncu yetiştiren kulüpleri açıkladı. Listede Türkiye'den hiçbir takım yer almadı. İşte Avrupa'nın en çok futbolcu yetiştiren takımları...
24.10.2022 15:38 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:41