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Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor...Sezonun son haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı kulüpteki 10 yıllık kariyerini Vodafone Park'ta taraftarların önünde noktalayacak. İşte detaylar...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
19.05.2022 15:41 - Son Güncelleme: 19.05.2022 15:44
Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor...Sezonun son haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı kulüpteki 10 yıllık kariyerini Vodafone Park'ta taraftarların önünde noktalayacak.

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Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kapanış maçında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu mücadelede duygusal bir veda da yaşanacak.

Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

OĞUZHAN ÖZYAKUP TARAFTARIYLA SON KEZ BULUŞACAK

2012 yılında 19 yaşındayken Arsenal'den Beşiktaş'a transfer edilen ve 10 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup, Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlı taraftarlar ile son kez buluşacak.

Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

Yönetimin bu ay sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak adına girişimde bulunmadığı Oğuzhan, teknik direktör Valerien Ismael'in kendisine Konyaspor maçında şans vermesi halinde 10 yıllık Beşiktaş kariyerini sırtında taşıdığı 10 numaralı forması ile Vodafone Park'ta sonlandıracak.

Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...

19 yaşında Arsenal'den geldiği Beşiktaş'ta önemli işlere imza atan ve Siyah-Beyazlı kulüpte bu süreçte 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Oğuzhan, son 10 yılda takımının en önemli futbolcuları arasında yer almayı başardı.

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