Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Oğuzhan Özyakup o günü bekliyor...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor...Sezonun son haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı kulüpteki 10 yıllık kariyerini Vodafone Park'ta taraftarların önünde noktalayacak. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor...Sezonun son haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı kulüpteki 10 yıllık kariyerini Vodafone Park'ta taraftarların önünde noktalayacak.
OĞUZHAN ÖZYAKUP TARAFTARIYLA SON KEZ BULUŞACAK
2012 yılında 19 yaşındayken Arsenal'den Beşiktaş'a transfer edilen ve 10 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup, Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlı taraftarlar ile son kez buluşacak.
19 yaşında Arsenal'den geldiği Beşiktaş'ta önemli işlere imza atan ve Siyah-Beyazlı kulüpte bu süreçte 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Oğuzhan, son 10 yılda takımının en önemli futbolcuları arasında yer almayı başardı.