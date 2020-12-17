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Herkes Talisca'yı bekliyordu ama... Beşiktaş'a Çin'den forvet

Devre arası transfer dönemi için girişimlere başlayan Beşiktaş, Çin'de forma giyen Talisca için nabız yoklarken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekibin Çin'de forma giyen bir başka isim için de devreye girdiği bildirildi.

17.12.2020 10:41 - Son Güncelleme: 17.12.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





