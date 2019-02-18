GaleriSpor

Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza atmıştı. Dün oynanan Türkiye Kupası Final maçının ardından Ergin Ataman'dan Komşu'da yaşananlarla ilgili flaş bir açıklama geldi.

18.02.2019 11:55 - Son Güncelleme: 18.02.2019 11:56
Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmamıştı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Panathinaikos'un olaylarıyla ünlü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da yine rahat durmayarak ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı almıştı...

Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Hatta Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza atmıştı...

Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Hatta Başkan, Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı. Bu olay Komşu'da çok konuşuldu...

Yunanistan'daki maça çıkmama olayı tazeliğini korurken dün gece Ergin Ataman'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi...

Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Fenebahçe, dün akşam oynanan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup etti.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maç içinde hakem kararlarına çok sinirlenerek tepkisini sert şekilde ortaya koydu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu
Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu