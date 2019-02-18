Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama

Hatta Başkan, Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı. Bu olay Komşu'da çok konuşuldu...

Yunanistan'daki maça çıkmama olayı tazeliğini korurken dün gece Ergin Ataman'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi...