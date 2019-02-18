Ergin Ataman'dan Komşu'daki skandal sonrası şok açıklama
Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza atmıştı. Dün oynanan Türkiye Kupası Final maçının ardından Ergin Ataman'dan Komşu'da yaşananlarla ilgili flaş bir açıklama geldi.
18.02.2019 11:55
- Son Güncelleme: 18.02.2019 11:56
Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmamıştı.
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