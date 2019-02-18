Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne eleştiri oklarının hedefi oldu. Galatasaray taraftarının beklentilerinin altında kalan Diagne'nin ilerleyen günlerde neler yapacağı merak konusu. Diğer bir merak edilen ise Diagne'nin eşi. Adeta görünmez olmayı tercih eden Diagne'nin eşini, Diagne ile yaptığı paylaşım ele verdi. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.