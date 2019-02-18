Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu
Herkes ondan bol gollü bir performans beklerken, Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne bekletinlerin altında kaldı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen Senagalli yıldız 17 maçta 20 gol, 2 asistle oynamıştı. Galatasaray'da neler yapacağı merak edilen Diagne'nin eşinin yaptığı paylaşım 'Gol atamıyor bari babalık yapsın' dedirtti. Diagne'nin eşi ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Ortalarda fazla görünmeyen Diagne'nin eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Diagne olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
18.02.2019 11:49
- Son Güncelleme: 18.02.2019 11:49
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne eleştiri oklarının hedefi oldu. Galatasaray taraftarının beklentilerinin altında kalan Diagne'nin ilerleyen günlerde neler yapacağı merak konusu. Diğer bir merak edilen ise Diagne'nin eşi. Adeta görünmez olmayı tercih eden Diagne'nin eşini, Diagne ile yaptığı paylaşım ele verdi. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
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