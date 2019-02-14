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Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket!

14.02.2019 13:49

Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza attı. Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza attı. Başkan, Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı.


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