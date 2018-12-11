Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı
Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Eren Derdiyok, Porto karşısında da çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
11 Aralık 2018 Salı, 22:03:40
Güncelleme: 22:06:17
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu konuk ediyor.
Mücadelenin henüz 11. dakikasında rakip ceza sahası içinde Garry Rodrgues'in şutunda top Portolu oyuncunun eline çarptı.
Galatasaraylı futbolcuların penaltı itirazıyla etrafını çevrelediği Aleksei Kulbakov, dördüncü hakem ve yan hakemle pozisyonu tartıştı ve Porto lehine ofsayta hükmetti.
Pozisyonun sadece 3 dakika sonrasında Galatasaray, Sofiane Feghouli ile sağ kanattan etkili geldi.
Rakibinden kurtulan Cezayirli oyuncu topu, altıpastaki Eren Derdiyok'a çıkardı.