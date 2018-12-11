Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Eren Derdiyok, Porto karşısında da çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

11 Aralık 2018 Salı, 22:03:40 Güncelleme: 22:06:17
Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu konuk ediyor.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Mücadelenin henüz 11. dakikasında rakip ceza sahası içinde Garry Rodrgues'in şutunda top Portolu oyuncunun eline çarptı.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Galatasaraylı futbolcuların penaltı itirazıyla etrafını çevrelediği Aleksei Kulbakov, dördüncü hakem ve yan hakemle pozisyonu tartıştı ve Porto lehine ofsayta hükmetti.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Pozisyonun sadece 3 dakika sonrasında Galatasaray, Sofiane Feghouli ile sağ kanattan etkili geldi.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Rakibinden kurtulan Cezayirli oyuncu topu, altıpastaki Eren Derdiyok'a çıkardı.

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