Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Eren Derdiyok, Porto karşısında da çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

11 Aralık 2018 Salı, 22:03:40 Güncelleme: 22:06:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





