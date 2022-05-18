Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

YÖNETİM AĞIR ADIM ATIYOR

Atiba'nın 2013 yılından bu yana formasını giydiği Beşiktaş'ta yola devam etmek ve futbolu Siyah-Beyazlı forma altında bırakmak istediği bilinse de Beşiktaş yönetimi, kontratı bu ay sonu bitecek olan Atiba ile ilgili adımlarını ağır bir şekilde atıyor.

