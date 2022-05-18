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Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'in oturması sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Atiba Hutchinson'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Siyah-Beyazlı yönetim adımlarını ağır bir şekilde atıyor. Gelecek sezon 7+5 şeklinde güncellenmesi planlanan yabancı kontenjanı sebebiyle Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmekte kararsız olduğu öne sürülüyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

18.05.2022 20:45 - Son Güncelleme: 18.05.2022 20:52
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Atiba Hutchinson ile ilgili belirsizlik sürmeye devam ediyor.

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Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Mayıs ayı sonunda Siyah-Beyazlılar'la kontratı sona erecek olan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesi Kanada ile önümüzdeki Aralık ayında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği için futbola 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

YÖNETİM AĞIR ADIM ATIYOR
Atiba'nın 2013 yılından bu yana formasını giydiği Beşiktaş'ta yola devam etmek ve futbolu Siyah-Beyazlı forma altında bırakmak istediği bilinse de Beşiktaş yönetimi, kontratı bu ay sonu bitecek olan Atiba ile ilgili adımlarını ağır bir şekilde atıyor.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'in gelişi sonrası Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Atiba için belirleyici olacak noktanın ise yabancı kuralı olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Bu sezon kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabilen Süper Lig kulüpleri daha önce açıklanan planlamaya göre gelecek sezon 7+5 şeklinde toplam 12 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek.

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