Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson için gözler o kararda! Takımda kalacak mı, gidecek mi?
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'in oturması sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Atiba Hutchinson'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Siyah-Beyazlı yönetim adımlarını ağır bir şekilde atıyor. Gelecek sezon 7+5 şeklinde güncellenmesi planlanan yabancı kontenjanı sebebiyle Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmekte kararsız olduğu öne sürülüyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
18.05.2022 20:45 - Son Güncelleme: 18.05.2022 20:52
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Atiba Hutchinson ile ilgili belirsizlik sürmeye devam ediyor.
Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'in gelişi sonrası Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Atiba için belirleyici olacak noktanın ise yabancı kuralı olacağı belirtiliyor.