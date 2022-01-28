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Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo'dan sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlenme teklifi!

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Dünya futbolunun 1 numarası olan Cristiano Ronaldo uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez ile düğününün bir ay kadar yakın olabileceğini ve gerçekleşeceğinden 'Yüzde 1000' emin olduğunu söyledi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
28.01.2022 11:58 - Son Güncelleme: 28.01.2022 11:58
Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo’dan sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifi!

Dünya futbolunun 1 numarası Cristiano Ronaldo, performansı olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor.

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Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo’dan sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifi!

Portekizli yıldızın özel hayatıyla ilgili İngiliz medyasında çarpıcı bir habere yer verildi. Haberde R7'nin dünya evine gireceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo’dan sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifi!

Ronaldo, uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez ile düğününün bir ay kadar yakın olabileceğini ve gerçekleşeceğinden 'Yüzde 1000' emin olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo’dan sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifi!

İspanyol sevgilisi Georgina'nın ise Ronaldo'nun evlenme teklif ettiğinde 'Evet' diyeceğini itiraf etti.

Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo’dan sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifi!

Ronaldo'nun Rodriguez'le birlikte olmaya başlamadan önce taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen 11 yaşında Cristiano Ronaldo Jr adında bir oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri var.

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