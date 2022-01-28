Cristiano Ronaldo evleniyor! Ronaldo'dan sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlenme teklifi!
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Dünya futbolunun 1 numarası olan Cristiano Ronaldo uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez ile düğününün bir ay kadar yakın olabileceğini ve gerçekleşeceğinden 'Yüzde 1000' emin olduğunu söyledi.
28.01.2022 11:58
- Son Güncelleme: 28.01.2022 11:58
Dünya futbolunun 1 numarası Cristiano Ronaldo, performansı olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor.
Ronaldo, uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez ile düğününün bir ay kadar yakın olabileceğini ve gerçekleşeceğinden 'Yüzde 1000' emin olduğunu söyledi.
Ronaldo'nun Rodriguez'le birlikte olmaya başlamadan önce taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen 11 yaşında Cristiano Ronaldo Jr adında bir oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri var.