Emre Mor'un mesajlarını Yağmur Taktaş böyle ifşa etmişti! İşte ifşalanan futbolcular

Emre Mor daha önce sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 22 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe almıştı. Karşılıklı takipleşen ikili arasında aşk yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken Mor'un, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı modele gönderdiği konuşulmuştu. Emre Mor'un bir başka olayı ise Cansu Taşkın'laydı. Mor'un daha önce Taşkın'a mesaj attığı biliniyor! Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulunca "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Başka bir ifşa olayı ise 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor arasında yaşanmıştı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ifşalanan futbolcular...