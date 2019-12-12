Emre Mor'un mesajlarını Yağmur Taktaş böyle ifşa etmişti! İşte ifşalanan futbolcular
Galatasaray'da oynayan yıldız futbolcu Emre Mor'un Yağmur Taktaş ile tanışmak için attığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 22 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un tek vukuatı Yağmur Taktaş değildi... Emre Mor daha önce sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 22 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe almıştı. Karşılıklı takipleşen ikili arasında aşk yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken Mor'un, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı modele gönderdiği konuşulmuştu. Son dönemde "sosyal medya fenomenlerinin, Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcuların mesajlarını ifşa etmesi" moda haline geldi. Bir çok yıldızın ifşa edilen mesajları gündem olmaya devam ediyor. Kimi kendi istedi, kimi tuzağa düştü! İfşalanan futbolcular...
Emre Mor daha önce sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 22 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe almıştı. Karşılıklı takipleşen ikili arasında aşk yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken Mor'un, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı modele gönderdiği konuşulmuştu. Emre Mor'un bir başka olayı ise Cansu Taşkın'laydı. Mor'un daha önce Taşkın'a mesaj attığı biliniyor! Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulunca "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Başka bir ifşa olayı ise 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor arasında yaşanmıştı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ifşalanan futbolcular...