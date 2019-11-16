Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen, bu sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal 4 yıldır, sessiz sedasız aşk yaşıyordu. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinden süpriz bir karar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift evleniyor. Evlilik haberinin ardından Şilan Makal sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

16.11.2019 11:28 - Son Güncelleme: 16.11.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





