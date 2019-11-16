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Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen, bu sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal 4 yıldır, sessiz sedasız aşk yaşıyordu. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinden süpriz bir karar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift evleniyor. Evlilik haberinin ardından Şilan Makal sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

16.11.2019 11:28 - Son Güncelleme: 16.11.2019 11:32
Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

Uzun zamandır aşk yaşayan 'Yeni Gelin' dizisinin oyuncusu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı beraberliklerini nikâh masasına taşıyor.

Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

Daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen milli futbolcu, Şilan Makal ile memleketi Artvin'de evlenmeye karar verdi.

Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

4 YILLIK AŞKTAN İLK KARE

Önümüzdeki yaz Borçka İlçesi'nde sade kır düğünüyle birlikteliklerini taçlandıracak olan çiftten Makal, önceki gün erkek arkadaşıyla ilk kez birlikte çekilmiş karesini paylaştı.

Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

'A- Normal' isimli tiyatro oyununda oynayan Makal'ı ilk gününde yalnız bırakmayan Özbayraklı, kız arkadaşını en ön sıradan izleyerek destek çıktı.

Şener Özbayraklı evleniyor! Galatasaraylı futbolcu Şilan Makal'la Borçka'da düğün yapacak

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