Türkiye basketbol, voleybol, hentbol liglerinde sezon bitti, şampiyon yok!
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması yönünde bir karar almıştı. Gözler başta basketbol olmak üzere Türkiye'deki diğer liglere çevrilmişti. İlk gelen bilgiler, liglerin oynanmamış kabul edileceği ve şampiyon ya da düşen takımın olmayacağı yönünde.
Sağlık Bakanlığı verileri, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgileri ve uluslararası federasyonlardan alınan düşünceler doğrultusunda maçların oynanmasını sakıncalı gören üç başkan, ayrıca ülkelerinde bulunan yabancı oyuncuların hem seyahat kısıtlaması hem de ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelmek istemediklerini, bu şartlarda liglerin sağlıklı bir şekilde tamamlanamayacağını belirttiler.
VAKIF VE FENER LİDER
Voleybolda kadınlarda şu an birinci olan Vakıfbank ile erkeklerde ilk sıradaki Fenerbahçe'nin sezonun lideri sayılacağı öğrenildi. Kadınlarda 2. Eczacıbaşı ile 3. Fenerbahçe'nin Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi hakkını kazanacağı, erkeklerde de yine 2. sıradaki Arkas ile 3. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi bileti alacağı bildirildi.
Basketbolda ise erkeklerde Anadolu Efes, kadınlarda ise Fenerbahçe sezonun lideri ilan edilecek. Avrupa kupalarına gidecek takımlar da şu anki mevcut sıralamaya göre belirlenecek. Küme düşme konusu ise Basketbol Federasyonu'nun bugün saat 14.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısında son şeklini alacak.