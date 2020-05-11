Türkiye basketbol, voleybol, hentbol liglerinde sezon bitti, şampiyon yok!

VAKIF VE FENER LİDER

Voleybolda kadınlarda şu an birinci olan Vakıfbank ile erkeklerde ilk sıradaki Fenerbahçe'nin sezonun lideri sayılacağı öğrenildi. Kadınlarda 2. Eczacıbaşı ile 3. Fenerbahçe'nin Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi hakkını kazanacağı, erkeklerde de yine 2. sıradaki Arkas ile 3. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi bileti alacağı bildirildi.