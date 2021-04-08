Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Inter'in yıldızı için transfer savaşı çıktı
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekibin Kolarov ile ilgilendiği iddia edilmiş ve Sırp yıldızın yeni sezonda Galatasaray forması giyebileceği belirtilmişti. Bu transferde Galatasaray'a Trabzonspor rakip oldu. İşte detaylar...
08.04.2021 12:17
- Son Güncelleme: 08.04.2021 12:17
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ligin 33. haftasını bay geçmişti.
Şampiyonluk yarışında yara alan Cimbom iddiasını son haftaya kadar sürdürmek istiyor.
Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.
KOLAROV GÜNDEMDE
İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edilmişti.