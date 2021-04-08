Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Inter'in yıldızı için transfer savaşı çıktı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekibin Kolarov ile ilgilendiği iddia edilmiş ve Sırp yıldızın yeni sezonda Galatasaray forması giyebileceği belirtilmişti. Bu transferde Galatasaray'a Trabzonspor rakip oldu. İşte detaylar...

08.04.2021 12:17 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





