Emmanuel Eboue intihar etti iddiası! Emmanuel Eboue öldü mü?
Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir süre önce bunalıma giren Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue'nin evinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:55:08 Güncelleme: 10:32:01
Bugün sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue'nin evinde kendini asarak intihar ettiği ve Londra polisinin Eboue'yi evinde ölü bulduğu iddia edildi.
İddiaya göre sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Eboue hayata döndürülememiş ve arkasında da bir not bırakmamıştı.
İddiaya kaynak olarak ise İngiliz 24hrsNews'te çıkan haber gösterildi.
Ancak kısa bir süre sonra iddianın gerçeği yansıtmadığı ve haberin eski tarihli olduğu ortaya çıktı.