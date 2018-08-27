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Fenerbahçe Kevin Trapp'ın peşinde

Volkan Demirel'in performansından memnun olmayan Fenerbahçe teknik direktörü Cocu, kaleye PSG'den Kevin Trapp'ı istedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 07:49:59
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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe'yle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia geldi.

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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde

Daha önce de ismi Fenerbahçe'yle anılan Kevin Trapp için Sarı Lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.

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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde

Fransa'da yayın yapan Canal Plus'ten Romain Collet-Gaudin'in Twitter hesabından paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, Paris Saint Germain'in yedek kalecisini kiralamak istiyor.

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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde

Gaudin, Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi bitirmek için Trapp ile temas hâlinde olduğunu yazdı.

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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde

28 yaşındaki Alman file bekçisinin PSG ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe Kevin Trappın peşinde
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