Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre Sportif Direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu'nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde.