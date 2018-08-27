Yol Durumu

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren Fenerbahçe transferde hız kesmeyecek. Sarı Lacivertli takımın en az 3 takviye daha yapmayı planladığı ortaya çıktı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 13:55:16
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

Süper Lig'de üst üste yara alan Fenerbahçe'de transfer sezonunun son haftası yoğun geçecek.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre Sportif Direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu'nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

ÖNCE MARCO FABIAN AÇIKLANACAK

Orta saha pozisyonu için Bundesliga takımlarından Frankfurt'un Meksikalı oyuncusu Marco Fabianile anlaşmaya varan Fenerbahçe ilk olarak bu transferi açıklayacak.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

ORTA SAHAYA TAKVİYELER OLACAK

Fabian'ın yanı sıra bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'nin diğer adayları ise Tottenham'dan Moussa Sissoko, Bayern Münih'ten Renato Sanches, Dortmund'dan Nuri Şahin, Wolfsburg'tan Yunus Mallı ve Fluminense'den Junior Sornoza.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

HASAN ALİ'NİN YERİNE COENTRAO

Sadece bununla da sınırlı değil. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol beke de oyuncu bakılıyor. Gündemdeki isim Real Madrid'in elden çıkartmaya çalıştığı Portekizli oyuncu Fabio Coentrao.

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