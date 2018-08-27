Fenerbahçe transferde hız kesmiyor
Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren Fenerbahçe transferde hız kesmeyecek. Sarı Lacivertli takımın en az 3 takviye daha yapmayı planladığı ortaya çıktı.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 13:55:16
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milliyet'in haberine göre Sportif Direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu'nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde.
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