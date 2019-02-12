Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibindeki Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kaybolmuştu. Neredeyse tüm dünya günlerce Emiliano Sala'nın akıbetini merak etti. Ve acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. Önce Emiliano Sala'nın düşen uçağına ardından cesedine ulaşıldı. Şimdi de merakla beklenen kadın, Emiliano Sala'nın sevgilisi ortaya çıktı.

12.02.2019 17:11 - Son Güncelleme: 12.02.2019 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





