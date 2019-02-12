Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ, DUYMADIM"

Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagamoto'nun karşılaşmanın 2. yarısındaki "F..k off" dediği iddiasıyla ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabını verdiği ifade edildi.