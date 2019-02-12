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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının yakınları sürüyor. Galatasaray-Trabzonspor maçına oyun ve skordan çok maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararları damga vurdu. Maç sonrası en çok merak edilenlerden biri Ümit Öztürk hangi takımlı sorusu olurken, Galatasaraylı olan Ümit Öztürk kimdir yine en çok arananlardan biri haline geldi. Galatasaray-Trabzonspor maçının özeti defalarca ekranlarda dönedursun, bu taşanan Türk futbolu için bir değil. Daha önce pek çokta maçta verilen kararlar ve kararları veren hakemler çok tartışılmıştı. İşte başta Galatasaray-Trabzonspor maçı olmak üzere, unutulmaz hakem hataları ve kararları.

12.02.2019 18:43 - Son Güncelleme: 12.02.2019 18:43
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

Türkiye günlerdir olaylı Galatasaray-Trabzonspor derbisini konuşuyor. Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Trabzonspor derbisine hakem Ümit Öztürk'ün kararları damgasını vurdu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk verdiği kararlarla gündem haline geldi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

Özellikle Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çeken Ümit Öztürk, müsabaka sonrasında en fazla konuşulan isim oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ, DUYMADIM"

Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagamoto'nun karşılaşmanın 2. yarısındaki "F..k off" dediği iddiasıyla ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabını verdiği ifade edildi.

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