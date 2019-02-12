Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk bir ilk değil (Unutulmaz hakem hataları)
Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının yakınları sürüyor. Galatasaray-Trabzonspor maçına oyun ve skordan çok maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararları damga vurdu. Maç sonrası en çok merak edilenlerden biri Ümit Öztürk hangi takımlı sorusu olurken, Galatasaraylı olan Ümit Öztürk kimdir yine en çok arananlardan biri haline geldi. Galatasaray-Trabzonspor maçının özeti defalarca ekranlarda dönedursun, bu taşanan Türk futbolu için bir değil. Daha önce pek çokta maçta verilen kararlar ve kararları veren hakemler çok tartışılmıştı. İşte başta Galatasaray-Trabzonspor maçı olmak üzere, unutulmaz hakem hataları ve kararları.
12.02.2019 18:43
- Son Güncelleme: 12.02.2019 18:43
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