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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

Türkiye'de oynadıkları futbol kadar sevgilileri ve eşleriyle gündeme gelen futbolcuların sayısı hiç de az değil. İşte onlara bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir takımdan uzak kalan ve taraftarın tepkisini çeken Oğuzhan Özyakup'un çok ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi olduğu iddia edilen o çok ünlü isim kim? İşte yılın aşk bombasına dair detaylar.

26.04.2019 17:12 - Son Güncelleme: 26.04.2019 17:12
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

Son dönemlerde oldukça formsuz olan ve Beşiktaş'taki formasına uzak kalan, tribünlerden de tepki gören Oğuzhan Özyakup, yılın aşk bombasını patlattı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

Oğuzhan Özyakup gönlünü sürpriz bir isime kaptırdı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

Oğuzhan Özyakup ile Çarpışma dizisinin oyuncularından Melisa Aslı Pamuk'un aşk yaşadığı iddia edildi. Her iki taraftan iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

OĞUZHAN'IN İLK 11'İ

Oğuzhan Özyakup daha önce yine oyuncu olan ve şu sıralar Erkenci Kuş adlı dizide rol alan Demet Özdemir ile aşk yaşamıştı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim

Oğuzhan Özyakup'un eski kız arkadaşı Demet Özdemir ile Melisa Aslı Pamuk Kurt Seyit ve Şura'da birlikte kamera karşısına da geçmişti.

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