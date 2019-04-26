Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aşk bombasını patlattı! Bakın o isim kim
Türkiye'de oynadıkları futbol kadar sevgilileri ve eşleriyle gündeme gelen futbolcuların sayısı hiç de az değil. İşte onlara bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir takımdan uzak kalan ve taraftarın tepkisini çeken Oğuzhan Özyakup'un çok ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi olduğu iddia edilen o çok ünlü isim kim? İşte yılın aşk bombasına dair detaylar.
26.04.2019 17:12
- Son Güncelleme: 26.04.2019 17:12
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