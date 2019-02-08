Emiliano Sala'dan kahreden haber! Uçak enkazındaki cesedin Sala'ya ait olduğu tespit edildi...
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın bulunduğu uçaktan çıkan cesedin kimliği belli oldu. İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.
08.02.2019 03:46
- Son Güncelleme: 08.02.2019 04:05
İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.
Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.
Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.
3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.
6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü.