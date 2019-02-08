Emiliano Sala'dan kahreden haber! Uçak enkazındaki cesedin Sala'ya ait olduğu tespit edildi...

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın bulunduğu uçaktan çıkan cesedin kimliği belli oldu. İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

08.02.2019 03:46 - Son Güncelleme: 08.02.2019 04:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





