Başakşehir Göztepe'yi 3 golle geçti! Kaleci Arda Özçimen'in hatası pahalıya patladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maça Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken yaptığı büyük hata damga vurdu. İşte maçtan detaylar...
20.12.2022 21:57 - Son Güncelleme: 20.12.2022 22:18
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda A Spor ekranlarında canlı yayında karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
ARDA ÖZÇİMEN'İN HATASI MAÇA DAMGA VURDU
Maça Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken yaptığı büyük hata damga vurdu.
İşte maçtan detaylar...
21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe etkili ortasına altıpasın köşesinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken büyük hatasında pres yapan Serdar Gürler'in ayak uzattığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.