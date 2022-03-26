Emekliye vergi yok! Detaylar netleşti... Milyonları yakından ilgilendiriyor
Son dakika haberi... Mart ayı ile beraber vergi ödemeleri de başladı. Gelir vergisi için beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için iste ödeme süreci devam ediyor. Belediyelere ödenen emlak verileri ile ilgili çok önemli istisnalar var. Üstelik bu istisnaların yanı sıra ödenen paraları geri almak da mümkün. Peki kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emlak vergisinden muaf olanlar kimler? Emlak vergisi nasıl ödenir? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kaleme aldı...
2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Yasa gereği belediyelere ödediğimiz emlak vergisi için ödeme süreci Mayıs sonuna kadar devam edecek.
Ancak emlak vergisi için çok önemli istisnalar da bulunuyor. Özellikle emekliler ev hanımları gibi kesimler emlak vergisi ödemiyor. Tabi bunun bazı şartları da var... İşte Emlak vergisi ile ilgili soruların cevapları...
*EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince taşınmazlardan yıllık olarak alınan dolaysız bir vergidir. Bu vergi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergilerdeki istisnalar yani kimlerin ödemeyeceği de bu kanunun 8. maddesinde sıralanmıştır.
*Kimler emlak vergisi ödeyecek?
Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor. Bu yüzden belediyelere giderek ev ya da işyerinizin kaydını yaptırmanız gerekir. Bunu yaptırmazsanız geriye doğru sizden faiziyle emlak vergisi talep edilebilir.
*Emlak vergisi ne zaman ödenir?
Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde ödenir. İlk taksit Mart ayından başlayıp Mayıs sonuna kadar ödenir. İkinci taksit ödeme süreci ise Temmuz'da başlıyor.