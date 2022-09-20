Vav TV İzle
Haberler Spor Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı

Fenerbahçe Jorge Jesus için yeni bir hamleye hazırlanıyor... Fenerbahçe yönetimi takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili yeni bir sözleşme adımı atacak...

takvim.com.tr
Özel haber
20.09.2022 17:46 - Son Güncelleme: 20.09.2022 22:36
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus harekatı

Fenerbahçe yönetimi takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili yeni bir sözleşme adımı atacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus harekatı

Evinde aldığı 5-0'lık alanyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Jorge Jesus olmuştu. portekizli teknik adamın kısa sürede sarı-lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı.

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus harekatı

JORGE JESUS'UN MENAJERİ DAVET EDİLECEK

Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus harekatı

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni sözleşme yapmak için düğmeye bastı.

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus harekatı

Yönetimin resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

SON DAKİKA