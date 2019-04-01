Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz açıkladı 'Bağımlısıyım...'
Ligde zirve yarışan oldukça uzak kalan ve teknik direktör belirsizliği yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon bazı isimler taraftarların ve yönetimin yüzünü güldürdü. Onlardan biri Dorukhan Toköz. Basının yakın markajında olan Dorukhan Toköz verdiği röportajda en büyük bağımlılıklarından birini açıkladı. Peki sadece o mu? Tabi ki değil...
01.04.2019 17:19
- Son Güncelleme: 01.04.2019 17:31
Magazin dünyasının ve spor camiasının ünlü isimleri boş vakitlerinde neler yapıyor dersiniz? Kimilerinin en büyük hobisi sanal oyunlar. Beşiktaşlı oyuncu da onlardan biri...
Kerem Bürsin
2041 adlı zeka oyununu oynuyor.
ANDREA PIRLO
Dünya Kupası'na uzanmadan bir gün önce odasında sadece Playstation oynayan Pirlo'nun nasıl bir oyun sevdalısı olduğunu şu sözlerinden anlıyoruz: ''Tekerlekten sonra en büyük icat Playstation'dır''.
LIONEL MESSI
Barcelona'nın süperstarı Messi'yi Camp Nou'da izlemek sizin için şimdilik hayal olabilir. Ancak gününün çoğunu FIFA oynarken geçiren Arjantinli ile Ultimate Team'de karşılaşmış olabilirsiniz.
ZLATAN IBRAHIMOVIC
Kardeşinin yaptığı Twitch yayınına katılan Ibrahimovic, nasıl sıkı bir Fortnite oyuncusu olduğunu oyunseverlere gösterdi.