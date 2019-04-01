Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz açıkladı 'Bağımlısıyım...'

Ligde zirve yarışan oldukça uzak kalan ve teknik direktör belirsizliği yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon bazı isimler taraftarların ve yönetimin yüzünü güldürdü. Onlardan biri Dorukhan Toköz. Basının yakın markajında olan Dorukhan Toköz verdiği röportajda en büyük bağımlılıklarından birini açıkladı. Peki sadece o mu? Tabi ki değil...

01.04.2019 17:19 - Son Güncelleme: 01.04.2019 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





