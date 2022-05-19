Dursun Özbek'in hoca adayı belli oldu! Galatasaray'a 5 milyarlık dev proje
Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'da seçim için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa adaylığını koyan Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor. Daha önce başkan olduğu dönemde startı verilen Mecidiyeköy, Kemerburgaz ve Florya gibi projeleri bitirmek isteyen Özbek, bu şekilde Galatasaray'ı mali açıdan ayağa kaldırmayı amaçlıyor. 5 milyar TL'lik dev projelerle gelen Özbek'in hoca adayı da belli oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor.
SPORTİF DİREKTÖR SENSIBILE GÖREVINE DEVAM EDECEK
1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.
2 - "Galatasaray'ı kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.