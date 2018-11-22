Dünyanın en güzel kadın hakemleri

Aynı zamanda üniversitede reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümünde okuyorum. İki işi bir arada götürebilirim. Maçların başında erkekler ''Bizim maçı bu hakem mi yönetecek? Nasıl ya?'' diye soruyorlar. Maç başladıktan 5 dakika sonra duruma alışıyorlar. Erkeklerin bana birkaç kez kötü laflar söylediklerini duydum. Çoğu zaman futbolculardan değil, taraftarlardan geliyor bu laflar. Bana ''Evine git, yemek pişir!'' diye bağırıyorlar. Ama maç içindeki duygularından dolayı böyle söylüyorlar, buna eminim.