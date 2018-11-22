Dünyanın en güzel kadın hakemleri
Hakemlik sadece erkek işi değil. Futbol, basketbol gibi erkek oyuncuların hakim olduğu spor dallarında kadınlar artık 'Bizde varız!' diyor. Önemli maçları yöneten başarıları ve güzellikleriyle adlarından sık sık söz ettiren dünyaca ünlü kadın hakemleri derledik. İşte dünyanın en güzel kadın hakemleri.
Rusya 3. Ligi'nde hakemlik yapan 19 yaşındaki Tanya Zabrodina, tribünlerden ve futbolculardan gelen eleştirileri anlattı.
Futbolu her zaman sevdiğini belirten Tanya, "Okulda çocuklarla beraber futbol oynuyordum. Ardından işi ciddiye aldım. 13 yaşından beri bu işi profesyonel şekilde yapıyorum. Messi'ye hayranım. Babam televizyondan onun maçlarını açtığında hemen yanına gidiyorum." dedi.
Aynı zamanda üniversitede reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümünde okuyorum. İki işi bir arada götürebilirim. Maçların başında erkekler ''Bizim maçı bu hakem mi yönetecek? Nasıl ya?'' diye soruyorlar. Maç başladıktan 5 dakika sonra duruma alışıyorlar. Erkeklerin bana birkaç kez kötü laflar söylediklerini duydum. Çoğu zaman futbolculardan değil, taraftarlardan geliyor bu laflar. Bana ''Evine git, yemek pişir!'' diye bağırıyorlar. Ama maç içindeki duygularından dolayı böyle söylüyorlar, buna eminim.