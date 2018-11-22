Dünyanın en güzel kadın hakemleri

Hakemlik sadece erkek işi değil. Futbol, basketbol gibi erkek oyuncuların hakim olduğu spor dallarında kadınlar artık 'Bizde varız!' diyor. Önemli maçları yöneten başarıları ve güzellikleriyle adlarından sık sık söz ettiren dünyaca ünlü kadın hakemleri derledik. İşte dünyanın en güzel kadın hakemleri.

22 Kasım 2018 Perşembe, 09:26:33 Güncelleme: 10:03:44
Dünyanın en güzel kadın hakemleri

Rusya 3. Ligi'nde hakemlik yapan 19 yaşındaki Tanya Zabrodina, tribünlerden ve futbolculardan gelen eleştirileri anlattı.

Futbolu her zaman sevdiğini belirten Tanya, "Okulda çocuklarla beraber futbol oynuyordum. Ardından işi ciddiye aldım. 13 yaşından beri bu işi profesyonel şekilde yapıyorum. Messi'ye hayranım. Babam televizyondan onun maçlarını açtığında hemen yanına gidiyorum." dedi.

Dünyanın en güzel kadın hakemleri

Tanya hakemlik kariyerini şöyle anlattı;

Önce futbolcu oldum. Ailem, sakatlanmamdan korkuyordu. Futbolun kızlara göre olmadığını söylüyorlardı. Arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyordu. Ama futbol benim tutkumdu. Onlar zaten bu tutkunun beni içine almasından korkuyordu.

Dünyanın en güzel kadın hakemleri

FIFA hakem seminerlerine katıldım. Bunu her kız yapabilir. Hakem olmanız için önce içinizde ruh olması lazım. 2016'dan beri hakemlik yapıyorum. Daha çok yeniyim. Beni 3. Lig'de görevlendiriyorlar. Şimdilik daha yüksek liglerde maç yönetmeme izin vermiyorlar.

Dünyanın en güzel kadın hakemleri

FIFA hakem seminerlerine katıldım. Bunu her kız yapabilir. Hakem olmanız için önce içinizde ruh olması lazım. 2016'dan beri hakemlik yapıyorum. Daha çok yeniyim. Beni 3. Lig'de görevlendiriyorlar. Şimdilik daha yüksek liglerde maç yönetmeme izin vermiyorlar.

Dünyanın en güzel kadın hakemleri

Aynı zamanda üniversitede reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümünde okuyorum. İki işi bir arada götürebilirim. Maçların başında erkekler ''Bizim maçı bu hakem mi yönetecek? Nasıl ya?'' diye soruyorlar. Maç başladıktan 5 dakika sonra duruma alışıyorlar. Erkeklerin bana birkaç kez kötü laflar söylediklerini duydum. Çoğu zaman futbolculardan değil, taraftarlardan geliyor bu laflar. Bana ''Evine git, yemek pişir!'' diye bağırıyorlar. Ama maç içindeki duygularından dolayı böyle söylüyorlar, buna eminim.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip
Fenerbahçe'de hedef Liverpoollu Joel Matip