Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Bütün bir ulusu aptal yerine koyup, hiçbir şey yapmadan benim milletimin milyonlarıyla gününe gün katan Lucescu nam zat, bugünden tezi yok, derhal kovulmalı..

Ya da, Fatih Terim gibi bu ülkenin hem kulüp, hem ulusal takımlarında büyük başarılar elde etmiş bir hocayı, hem de dağlar gibi tazminatı göze alarak kovmakta tereddüt etmeyenlerin işine derhal son verilmeli..

