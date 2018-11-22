Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Usta yazar Hıncal Uluç son dönemde Milli Takım'da yaşanan sıkıntıları kaleme alarak Lucescu'ya yüklendi. Köşesinde Yıldırım Demirören'e de yüklenen Uluç, "Ama eskilerin bir lafı var, Demirören Bey..
"Gururlanma Padişahım.." diye başlar, hani.." dedi.

İşte Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı...

22 Kasım 2018 Perşembe, 09:35:44 Güncelleme: 09:44:28
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Bütün bir ulusu aptal yerine koyup, hiçbir şey yapmadan benim milletimin milyonlarıyla gününe gün katan Lucescu nam zat, bugünden tezi yok, derhal kovulmalı..
Ya da, Fatih Terim gibi bu ülkenin hem kulüp, hem ulusal takımlarında büyük başarılar elde etmiş bir hocayı, hem de dağlar gibi tazminatı göze alarak kovmakta tereddüt etmeyenlerin işine derhal son verilmeli..

Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Bu ülke bu Luce'yi de hak etmiyor, onu göreve getiren ve bunca rezilliğe rağmen hâlâ görevde tutanları da..

Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

1. Adam benim ülkeme hakaret etti.
"Bu ülke Çavuşesku'nun Romanyası'na döndü" diye fevkalade aşşağılık bir benzetme yaptı. Sonra kalktı, tam da Çavuşesku'nun Romanyası gibi yönetilen bir ülkeye gidip senelerce orda, ekmek elden, su gölden yaşadı.

Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Çavuşevku Romanya'sı benzeri imkanlarla kurulan Shakhtar takımını, ortada rakip bırakılmadığı için yıllarca şampiyon yaptı.

Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..

Bir zamanların Rus Milli Takımı kulübü Dinamo Kiev ve bir zamanlar Romen Milli Takımı Kulübü Steaua Bükreş gibiydi, Ukrayna Milli Takımı gibi olan Shakhtar da..

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