Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Usta yazar Hıncal Uluç son dönemde Milli Takım'da yaşanan sıkıntıları kaleme alarak Lucescu'ya yüklendi. Köşesinde Yıldırım Demirören'e de yüklenen Uluç, "Ama eskilerin bir lafı var, Demirören Bey..
"Gururlanma Padişahım.." diye başlar, hani.." dedi.
İşte Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı...
22 Kasım 2018 Perşembe, 09:35:44 Güncelleme: 09:44:28
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Bütün bir ulusu aptal yerine koyup, hiçbir şey yapmadan benim milletimin milyonlarıyla gününe gün katan Lucescu nam zat, bugünden tezi yok, derhal kovulmalı..
Ya da, Fatih Terim gibi bu ülkenin hem kulüp, hem ulusal takımlarında büyük başarılar elde etmiş bir hocayı, hem de dağlar gibi tazminatı göze alarak kovmakta tereddüt etmeyenlerin işine derhal son verilmeli..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
Lucescu derhal kovulmalı.. Ya da..
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