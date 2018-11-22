Fenerbahçe'de hedef Liverpoollu Joel Matip

Martin Skrtel'in Glasgow Rangers ile dirsek temasında olması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler Liverpool'un 27 yaşındaki stoperi Joel Matip'i listesine aldı.

22 Kasım 2018 Perşembe, 08:38:50
Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı.

Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Son 1 haftadır Rangers'ın Martin Skrtel'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu.

Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor.

Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Fenerbahçe, Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı.

Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Liverpool'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor. Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti.

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