Fenerbahçede hedef Liverpoollu Joel Matip

Fenerbahçe'de hedef Liverpoollu Joel Matip
Martin Skrtel'in Glasgow Rangers ile dirsek temasında olması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler Liverpool'un 27 yaşındaki stoperi Joel Matip'i listesine aldı.
22 Kasım 2018 Perşembe, 08:38:50
Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı.
Son 1 haftadır Rangers'ın Martin Skrtel'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu.
Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor.
Fenerbahçe, Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı.
Liverpool'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor. Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti.